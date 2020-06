Crolla tetto: padre, un macello

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Noureddine Hannach, di fronte alla moglie e ai due figlioletti morti sotto le macerie del tetto crollato di Albizzate (Varese), si è sdraiato per terra: "ho visto un macello, cosa posso fare". " Sto male - racconta in un'intervista alla trasmissione Centocittà su Rai Radio1 - perdere una moglie e due figli è stato un colpo, sarà difficile.

Non ho dormito. Mio figlio maggiore (che ha assistito alla tragedia, ndr) è a casa di una amica; dice di star bene. Ha visto tutto, speriamo...".