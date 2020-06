Usa: continueremo ridurre truppe in Iraq

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GIU - Gli Usa continueranno a ridurre le loro truppe dall' Iraq e discuteranno con il governo iracheno lo status delle forze che restano: lo afferma un comunicato congiunto diffuso dal dipartimento di Stato americano. Il ritiro avverrà "nei prossimi mesi". Gli Usa ribadiscono che "non cercano né chiedono basi permanenti o una presenza permanente in Iraq". Il governo iracheno si impegna a "proteggere il personale della coalizione internazionale e le strutture irachene che lo ospitano in accordo con la legge internazionale e gli accordi specifici per la loro presenza in base a come decideranno i due Paesi". Il ritiro è stato confermato anche dall'agenzia statale irachena Ina citando il premier Mustafa Al-Kadhimi. Quest'ultimo ha aggiunto che il dialogo strategico tra i due Paesi ha riconosciuto la decisione del parlamento iracheno sul ritiro delle forze Usa. Decisione presa dopo l'uccisione da parte americana del generale iraniano Qassem Soleimani all'aeroporto di Baghdad.