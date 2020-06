Guardia Nazionale 'blinda' Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GIU - La Casa Bianca e' blindata dalla polizia militare e dalle forze dell'ordine di varie agenzie federali mentre migliaia di persone si sono radunate nella capitale per protestare contro la morte di George Floyd.

Un dirigente del Pentagono ha riferito che ci sono almeno 2200 uomini della Guardia nazionale. Il cordone di sicurezza forma un anello intorno al perimetro del parco Lafayette, di fronte alla Casa Bianca. Il coprifuoco scatta alle 23 (le 5 in Italia). In precedenza centinaia di dimostranti si erano stesi a terra lungo Pennsylvania Avenue ripetendo "non posso respirare", la frase pronunciata da Floyd prima di morire soffocato da un poliziotto.