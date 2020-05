Tratto Lungotevere dedicato a Fellini

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Un tratto del Lungotevere sarà intitolato a Federico Fellini. Lo ha deciso la commissione toponomastica del Campidoglio facendo cadere la dedica del tratto del lungotevere, nei pressi di piazza Maresciallo, Giardino nell'anno in cui ricorre il centenario della nascita di Fellini che per anni ha abitato nella Capitale e che ha girato molti film a Roma. Roma deve moltissimo a Fellini, che ha utilizzato, reinventato e trasformato tutti i luoghi principali della Città - aggiunge - Complimenti a Luca Bergamo per aver ottenuto il via libera: la mia amministrazione ha intitolato al grande regista il Largo in cima a Via Veneto; ma il suo desiderio era di trovare il proprio nome in un tratto dei Lungotevere: spazi aperti, in dialogo tra cielo, fiume, alberi mossi dal vento. Me lo disse Giulietta Masina, poche settimane prima di morire. Realizzare oggi questo desiderio è come fissare nel panorama urbano la scena di uno dei suoi film".