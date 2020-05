Vissani, non ho riaperto ristorante Basc

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - "Casa Vissani a Baschi non l'ho riaperto e non so quando lo farò. Come posso riaprire il mio ristorante in queste condizioni? Mantenere le distanze imposte in cucina non è possibile": a dirlo all'ANSA è Gianfranco Vissani. Il quale chiede aiuti "subito" al governo "per la sopravvivenza di tutta la categoria".

"Dopo tutti questi mesi di chiusura le nostre aziende sono deperite" ha detto ancora Vissani. "Ogni giorno - ha aggiunto - ricevo decine di telefonate da cuochi che sono disperati".

Nello storico ristorante dello chef lavorano 18 dipendenti.

"Che ad oggi - ha sottolineato - non sarei in grado di riassorbire. Non ci sono le condizioni per riprendere l'attività. La mia è una macchina organizzativa complessa, per fare un piatto occorrono anche quattro cuochi contemporaneamente e questo mi viene vietato per la sicurezza".

Vissani, intanto domani a Roma riaprirà "Il tuo Vissani", "rispetto al ristorante di Baschi è una dimensione più piccola e più gestibile", ha spiegato.