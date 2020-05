Ue a Israele, agiremo in caso annessioni

(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAG - "Come abbiamo detto più volte, l'annessione non è in linea con il diritto internazionale" e se Israele insisterà con il suo piano di annettere parti della Cisgiordania occupata, "l'Ue agirà di conseguenza". Così Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell. Stano ha spiegato che i ministri degli Esteri dell'Ue discuteranno dell'argomento alla riunione di venerdì, evidenziando comunque che l'Unione "comprende le esigenze di sicurezza di Israele" e di aver dato il suo sostegno ad esse.