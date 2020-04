Bonomi, manca ancora metodo su aperture

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "E' dal 5 aprile che io chiedo qual è il metodo per arrivare alla riapertura e non tanto la data della riapertura e ad oggi non ho ancora avuto una risposta. Stiamo arrivando alla fatidica soglia del 4 maggio senza sapere ancora quale sarà il metodo". Lo ha detto il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi a 'Mezz'ora in più' su Rai3. Servono "meno slogan e più concretezza" ha aggiunto, sottolineando che "non è che si mette in salvaguardia la salute delle persone chiudendo le imprese", ma bisogna vedere "come mettere in sicurezza le imprese per garantire la salute ai lavoratori".

"Ci aspettiamo - ha concluso - che domani mattina almeno le imprese che hanno la capacità di rispondere agli accordi di sicurezza" siglati con governo e sindacati "e sono nelle grandi catene del valore aggiunto dell'export possano riaprire perché stanno perdendo quote di mercato e molte imprese saranno fuori" se non ripartono.