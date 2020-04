Ucciso un assalitore palestinese

(ANSA) - TEL AVIV, 22 APR - Un agente della Guardia di frontiera israeliana è stato investito intenzionalmente oggi ad Abu Dis (presso Gerusalemme est) da un palestinese. Questi poi è sceso dal proprio veicolo e lo ha accoltellato, ferendolo in modo apparentemente non grave. Lo ha riferito un portavoce della polizia israeliana secondo cui l'assalitore è stato "neutralizzato" dai militari. Artificieri sono stati poi chiamati per disinnescare un ordigno trovato nell'area di quello che la polizia ha definito "un attacco terroristico".