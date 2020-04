Conte, piano nazionale con peculiarità

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il programma della fase 2 "deve avere un'impronta nazionale, perché" deve riorganizzare il lavoro, ripensare le modalità di trasporto e dare nuove regole per le attività commerciali. "Dobbiamo agire sulla base di un programma nazionale, che tenga però conto delle peculiarità territoriali". Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte. Perché il trasporto "in Basilicata non è lo stesso che in Lombardia.

Come pure la recettività degli ospedali cambia da Regione a Regione e deve essere costantemente commisurata al numero dei contagiati".

Il governo prenderà decisioni sulla fase 2 "nell'esclusivo interesse di tutto il Paese. Nell'interesse dei cittadini del Nord, del Centro, del Sud e delle Isole. Non permetterò mai che si creino divisioni. Dobbiamo marciare uniti e mantenere alto lo spirito di comunità. È questa la nostra forza".