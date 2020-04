Covid, Toscana, a via obbligo mascherina

(ANSA) - FIRENZE, 19 APR - Sarà definitivo da domani l'obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa in tutti i comuni della Toscana, come indicato dall'ordinanza della Regione del 6 aprile scorso. Domani scatta l'obbligo a Firenze, Livorno, e Massa. Oggi è entrato in vigore a Pisa, Grosseto, e Carrara e dai giorni scorsi era già effettivo a Prato, Pistoia, Lucca, Siena e Arezzo. La misura è già partita nei comuni più piccoli dove la distribuzione gratuita delle mascherine ai residenti era già stata completata. Al via anche i controlli, chi non rispetterà l'obbligo sarà sanzionato. "Da domani chi uscirà di casa dovrà sempre indossare la mascherina - sottolinea il sindaco di Firenze Dario Nardella - utile per evitare i rischi di contagio. Vorrei ricordare che è importante mantenere il distanziamento sociale imposto dalle norme nazionali e regionali".