Macron proroga lockdown all'11 maggio

(ANSA) - PARIGI, 13 APR In Francia le misure di "più rigido" confinamento contro il coronavirus continueranno fino a lunedì 11 maggio: lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, in un messaggio alla nazione questa sera in tv. Il leader francese ha detto di essere consapevole della portata dello "sforzo" richiesto ai concittadini ma è "l'unico modo" per contrastare il virus.