Mattarella, grazie a polizia per impegno

(ANSA) - ROMA, 10 APR - L'emergenza sanitaria "ha determinato un impegno straordinario delle forze di polizia, chiamate a vigilare sull'osservanza delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, ma anche a concorrere alle attività di sostegno, comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini". Così il presidente Mattarella in un messaggio per il 168/mo anniversario della nascita del Corpo ricordando come "la vocazione alla prossimità e all'impegno sociale consente di cogliere tempestivamente i bisogni delle persone offrendo loro risposte costruttive e coerenti con i valori costituzionali".