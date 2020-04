Ok Ue a garanzie Stato su 100% prestiti

(ANSA) - BRUXELLES, 3 APR - La modifica del quadro temporaneo degli aiuti di Stato "amplia anche la gamma dei tipi esistenti di sostegno che gli Stati membri possono erogare alle imprese in difficoltà. Ad esempio, consente ora agli Stati membri di concedere prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o di fornire capitale fino al valore nominale di 800.000 euro per impresa": lo rende noto la Commissione Ue. Il regime è esteso fino a dicembre prossimo.