Coronavirus: Mosca a Usa, cooperiamo

(ANSA) - MOSCA, 02 APR - Il Ministero degli Esteri russo ha esortato gli Stati Uniti a lavorare insieme per combattere il coronavirus. "Abbiamo prestato attenzione alla dichiarazione del Dipartimento di Stato americano sull'importanza di misure congiunte contro il coronavirus. La nota diceva, in particolare, che "entrambi i paesi si sono scambiati assistenza umanitaria in tempi di crisi in passato e senza dubbio lo faranno di nuovo in futuro". Questo è il momento di lavorare insieme per superare un nemico comune che minaccia la vita di tutti noi", ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

"Condividiamo pienamente questo approccio. È tempo di lavorare insieme", ha detto Zakharova. Lo riporta la Tass.