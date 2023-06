Musk e Zuckerberg 'pronti ad affrontarsi nella gabbia'

La rivalità tra Elon Musk e Mark Zuckerberg potrebbe presto sfociare in un corpo a corpo combattuto in una gabbia per incontri di arti marziali: sono queste, almeno a giudicare dalle sfide che si lanciano sul cyberspazio, le intenzioni dei due miliardari dell'alta tecnologia tra i più conosciuti a livello mondiale.

Musk ha infatti postato sulla sua piattaforma di social media Twitter un messaggio in cui afferma di essere "pronto a combattere in una gabbia" con Zuckerberg. Da parte sua, il capo di Facebook e della società madre di Instagram Meta, ha risposto con uno screenshot del tweet di Musk e la didascalia "send me location" ('mandami il luogo').

Secondo recenti indiscrezioni, sta lavorando a un social network testuale progettato per competere direttamente con Twitter, il social che Musk ha acquistato l'anno scorso per 44 miliardi di dollari. "La storia parla da sola", ha dichiarato alla Bbc un portavoce di Meta.