Tim Cook alla Apple Wwdc 2023, 'Giornata storica'

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Come da attese, è Tim Cook, amministratore delegato di Apple, a dare il via alla Wwdc 2023, la conferenza annuale per gli sviluppatori del colosso americano. "Benvenuti a quella che sarà la migliore edizione di sempre della Worldwide Developer Conference" ha detto Cook appena salito sul palco. "Questa sarà una giornata storica.

Sognatelo. Inseguitelo. Codificatelo". L'edizione della Wwdc 2023 cade quest'anno nel quindicesimo anniversario dall'apertura dell'App Store, il negozio di app di Cupertino. Non è un caso, se proprio oggi è atteso il lancio del primo visore di realtà mista di Apple, che dovrebbe beneficiare di applicazioni e videogame dedicati per aprire ad un nuovo settore di mercato per la compagnia. "Oggi faremo alcuni dei nostri più grandi annunci di sempre" ha ricordato il Ceo, dando il via alla serie di presentazioni dagli Stati Uniti. Si comincia con il nuovo MacBook Air, un portatile sottile, con gli ultimi aggiornamenti hardware di Apple. Al suo fianco, il Mac Studio, un computer pensato per i carichi di lavoro più pesanti, come l'elaborazione di video e foto. (ANSA).