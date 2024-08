Sinner licenzia il fisioterapista e il preparatore coinvolti nel caso doping

Il fisioterapista Giacomo Naldi e il personal trainer Umberto Ferrara, "non fanno più parte della squadra" di Jannik Sinner. Interruzione del rapporto con il n.1 del mondo dei due protagonisti dell'affaire doping. L'ufficio stampa del tennista azurro precisa: "Ci siamo separati e auguriamo loro buona fortuna".

Ci sarebbero sempre le regole dell'Agenzia antidoping del tennis mondiale alla base del 'licenziamento' del fisioterapista e personal trainer del n.1 azzurro che, secondo la spiegazione data all'Itia (International Tennis Integrity Agency), hanno provocato la "contaminazione involontaria" Clostebol: non possono piu' lavorare con Sinner, non compaiono da settimane nel box del suo staff, agli Us Open era annunciata la loro assenza. E a pochi giorni dal via del primo turno, emerge da fonti del tennis mondiale che il rapporto con i due e' definitivamente interrotto, come chiede l'Itia. Intanto Sinner si e' dedicato a 40 minuti di allenamento su un campo collaterale di Flushing Meadows, simulando un set con Lorenzo Musetti. Scambi veri e spettacolari, per gli applausi di chi assisteva alla sessione.

"Jannik è un giocatore incredibile. Gli organismi competenti hanno preso una decisione, hanno stabilito che può giocare. E' praticamente tutto quello che ha dire sulla vicenda. Gli auguro il meglio per questo US Open". Lo afferma Frances Tiafoe l'ultimo tennista ad aver affrontato Jannik Sinner prima dell'annuncio dell'affaire doping, nella finale di Cincinnati.

