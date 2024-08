Sinner penalizzato per la positività al doping, ma resta il numero 1

Jannik Sinner resta largamente in testa alla classifica Atp del tennis mondiale nonostante i 400 punti che gli sono stati tolti a seguito della positività a uno steroide anabolizzante a marzo, quelli della semifinale nel torneo di Indian Wells. La tesi della contaminazione involontaria e accidentale dal clostebol contenuto in una pomata è stata ritenuta fondata (al tennista altoatesino è stato ritirato il premio di 300 mila euro frutto del percorso fatto nella competizione).

A pochi giorni dall'inizio dello Us Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, l'azzurro mantiene quasi 2 mila punti di vantaggio sul secondo del ranking, il serbo Novak Djokovic, che a Flushing Meadows (New York) difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.

La stampa estera intanto commenta con ironia il caso doping che ha coinvolto il tennista azzurro ed avanza dubbi sull'assoluzione. "Positivo al controllo a marzo, innocente cinque mesi dopo: il caso Sinner viene alla luce e suscita interrogativi", scrive l'Equipe, che apre il sito internet con il titolo 'Affaire Sinner: una rivelazione tardiva e numerose domande'.

"L'Itia (Agenzia internazionale di integrità del tennis), incaricata dell'antidoping nel tennis - sottolinea il quotidiano sportivo francese - ha annunciato martedì che l'italiano Jannik Sinner, numero 1 mondiale e recente vincitore del Masters 1000 di Cincinnati, era risultato positivo per due volte a marzo a uno steroide anabolizzante, prima di essere dichiarato innocente da un tribunale indipendente, Sports Resolution, secondo il quale non aveva alcuna colpa e non aveva commesso alcuna negligenza". L'Equipe parla di "un segreto ben custodito" finora.

"Jannik Sinner riceve una sanzione antidoping dopo dei test positivi al clostebol, una sostanza proibita", titola The Athletic, realizzato sul web della redazione sportiva del New York Times, che tiene però la notizia non in primo piano. "Un tribunale a seguito di un'indagine antidoping non ha riscontrato 'colpa o negligenza' da parte dell'italiano, si legge nel sommario online.

Insinuante e ironico invece Marca, quotidiano sportivo spagnolo. 'Fatture, uno spray e accuse di un trattamento di favore', questo il titolo di apertura del sito. 'La verità è venuta alla luce - Sinner è risultato positivo, ma non sarà squalificato'. Nell'altro titolo di spalla si legge 'Il tennis esplode dopo la doppia positività di Sinner. Bingo!'. E all'interno prosegue: 'Molti tennisti dubitano dell'equanimità del tribunale nel valutare la sanzione'.

