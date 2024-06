Paolini ko, Swiatek trionfa ancora al Roland Garros

Jasmine Paolini cede in finale alla numero 1 del tennis mondale femminile, Iga Swiatek, che conquista cosi' lo Slam del Roland Garros. Sulla terra rossa di Parigi, Swiatek vince in due set, 6-2 6-1, e ottiene cosi' il suo quarto titolo all'Open di Francia dopo quelli del 2020, del 2022 e del 2023. In carriera, la 23enne tennista polacca ha vinto anche un altro Slam, gli Us Open nel 2022



SECONDO SET



Troppo forte la Swiatek si aggiudica il settimo gioco e vince ancora il Roland Garros, per la quarta volta.

Una resistenza "eroica" dell'azzurra che fatica, soffre e riesce a vincere il sesto gioco.

Swiatek mantiene il servizio e si porta sul 5-0

Ancora un break per la numero 1 nel quarto gioco

Terzo gioco senza problemi, Swiatek lo vince a zero

Secondo gioco combattuto, ma la polacca si prende subito il turno di battuta dell'azzurra

Con facilità Swiatek conserva il suo servizio



PRIMO SET



Il ritmo imposto dalla polacca è davvero troppo intenso, Paolini è in difficoltà

Nuovo break per la Swiatek, che si prende il primo set 6-2 in 37'

La tennista polacca blinda il vantaggio, l'azzurra stringe i denti

La polacca ristrappa il servizio

Swiatek accelera e si porta in vantaggio

Contro break a zero nel quarto gioco per la polacca.

Nel terzo gioco l'azzurra strappa il servizio alla numero 1.

Primi due giochi senza problemi, le due avversarie conservano il servizio.

Paolini 'qui a Parigi i giorni piu' belli della mia vita'

"Qui a Parigi ho vissuto 15 giorni intensi, i piu' belli della mia vita": Jasmine Paolini non perde il sorriso, dopo la finale persa al Roland Garros contro la n.1 al Mondo, Iga Swiatek ."E' molto complicato giocare contro di lei - ha detto l'azzurra, dal campo, dopo la premiazione - Cosi' giovane e ha gia' vinto tanti Slam...Ma sono orgogliosa di me, del mio percorso. E non e' ancora finita, domani c'e' la finale del doppio".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA