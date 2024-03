Impresa di Nardi a Indian Wells, supera Djokovic in 3 set. 'Un miracolo, battere Nole è pazzesco'

Impresa di Luca Nardi al torneo Atp 1000 di Indian Wells. L'azzurro, numero 123 al mondo, ha battuto in tre set il numero 1 del ranking, il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.



Volto pulito, sempre corretto in campo e fuori, buona tecnica e tanta determinazione. Luca Nardi è uno dei tennisti più promettenti nati nel 2003 ma il suo carattere dimesso e qualche infortunio lo hanno tenuto lontano dai riflettori del circus. Almeno fino a oggi, quando ha battuto Novak Djokovic a Indian Wells. "Credo che prima di questa notte, nessuno mi conoscesse", ha detto subito dopo la partita. Ma non è proprio così. Per gli addetti ai lavori, il 20enne pesarese è sempre stato un talento, un predestinato. Il suo esordio tra i professionisti risale al giugno 2018, quando a soli 14 anni e 10 mesi è riuscito a raggiungere i quarti del torneo Future di Sassuolo. Il piazzamento gli è valso un punto nel ranking Atp: è diventato così il più giovane tennista italiano di sempre ad entrare nella classifica mondiale. Gli appassionati dell'epoca indicavano Nardi e Holger Rune come due tra i talenti emergenti a livello mondiale. Alto 186 centimetri, fisico longilineo ha un discreto palmares: cinque titoli Challenger su sette finali disputate, tre titoli Itf su quattro finali. Grazie alla vittoria su Djokovic entra nella top 100 Atp.



Tra i suoi record c'è anche quello di essere diventato il più giovane tennista italiano ad aver battuto un numero 1 del ranking mondiale. Il debutto nel circuito Atp è del maggio 2022 agli Internazionali d'Italia. L'impatto con i circuito maggiori non è stato semplice. Anche a Indian Wells aveva mancato la qualificazione ma grazie al ripescaggio per il forfait di Tomas Etcheverry (l'argentino si è fermato per un problema muscolare al polpaccio destro e gli ha ceduto la posizione come testa di serie numero 30) è rientrato direttamente dal terzo turno. Un po' di fortuna ma anche tanta determinazione fino all'exploit di oggi. D'altronde, fin da bambino Nardi ha mostrato di avere le idee chiare su dove arrivare nel mondo del tennis. I primi colpi con la racchetta a 7 anni a Pesaro, dove la madre lo accompagnava insieme al fratello maggiore. Otto anni fa era un 12enne e come tutti i giovani tennisti sognava di diventare un giocatore Atp.





Il suo idolo era Novak Djokovic. In una video intervista di Luca Fiorino il 12enne Luca Nardi era già molto determinato, malgrado la giovanissima età: "Il mio sogno? Beh, è diventare un giocatore Atp", spiegava. In quel periodo Djokovic non era il dominatore assoluto del tennis mondiale e lottava con campioni come Rafa Nadal e Roger Federer, ma Nardi lo aveva indicato come suo modello. A chi gli chiedeva chi fosse il suo idolo rispondeva con sicurezza: "Djokovic. Perché mi piace come sta in campo, come gioca, quanto corre". Della sua vita privata, Nardi regala un'immagine di semplicità e forte legame con la famiglia: la madre che lo accompagnava agli allenamenti e gli prepara la lasagna, il padre notaio che gli ha trasmesso la passione per il Napoli Calcio di cui il giovane marchigiano è tifosissimo. Ora le attenzioni sono tornate su di lui ma la sua semplicità spiazza tutti. In conferenza stampa un giornalista gli ha chiesto un commento sul suo prossimo avversario ai quarti a Indian Wells, Tommy Paul. "Ah gioco contro di lui? Davvero? Non lo sapevo, non avevo guardato il tabellone. Grazie per avermelo detto. Non so cosa dire. Sicuramente preparerò il match con i miei coach e sarà molto difficile, perché sta giocando bene e mi piace il suo stile. Vedremo cosa succederà".

"Un miracolo, battere Nole è pazzesco"

"Penso che prima di questa notte nessuno mi conoscesse. Spero che il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo. Sono super contento di questa partita. Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro. Penso sia stato un miracolo, perché sono un ragazzo di 20 anni, fuori dai primi cento al mondo, che è riuscito a battere Novak. È pazzesco". Luca Nardi commenta così la sua vittoria a Indian Wells contro il numero 1 della classifica Atp, Novak Djokovic Il 20enne pesarese, n.123 Atp, diventa il giocatore con la classifica più bassa ad aver mai sconfitto Nole in un torneo di questa categoria o in uno Slam (primato che finora spettava al sudafricano Kevin Anderson, n.122 quando si impose a Miami nel 2008). E' il quarto tennista con il ranking più basso a battere un numero umo del mondo in carica in un "1000". Nardi mercoledì affronterà l'americano Tommy Paul, n.17 del ranking, che ha battuto in due set il francese Ugo Humbert, n.14 Atp. Tra i due non ci sono precedenti.

