Sinner a Palazzo Chigi, incontro con Meloni

Si è conclusa dopo circa mezz'ora la visita blindatissima a Palazzo Chigi del campione di tennis Jannik Sinner, ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il vincitore degli Australian Open è arrivato attorno alle 16, accompagnato dal ministro dello Sport Andrea Abodi (era in macchina con lui): ingresso dal retro del palazzo, niente fotografi e cameraman né incontri con i tanti giornalisti presenti per il tennista.

"Grandissimo": Giorgia Meloni accoglie sorridente Jannik Sinner, lo abbraccia e gli fa rivedere il punto finale che lo ha portato alla vittoria all'Australian Open. Su uno schermo nel salone degli arazzi scorrono le immagini: "Ti volevo far rivedere una cosa - esordisce la presidente del Consiglio dando del tu al giovane tennista - perché a quel punto stavamo tutti così, immobili...". "Che bello vivere quel momento", risponde il campione di tennis azzurro" che stende con la premier il Tricolore. "L'Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l'esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all'Italia tutta", scrive poi Meloni, postando il video sui social.

