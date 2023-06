Roland Garros: Svitolina ko, Sabalenka in semifinale

La bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del ranking Wta, si è qualificata per le semifinali del torneo femminile al Roland Garros, battendo con un doppio 6-4 l'ucraina Elina Svitolina. Al termine dell'incontro, quest'ultima ha voltato le spalle alla rivale, senza stringerle la mano, come aveva fatto per due volte nel corso del torneo, quando aveva incontrato, e battuto, due tenniste russe. Al prossimo turno, Sabalenka affronterà la ceca Muchova, che si era imposta sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova.