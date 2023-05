Roland Garros: Giorgi esce, fuori per infortunio con la Pegula

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Si ferma al secondo turno l'avventura al Roland Garros per Camila Giorgi. L'italiana è stata costretta al ritiro per un problema fisico nel corso del secondo set contro la statunitene Jessica Pegula: aveva perso il primo set per 6-2. Si tratta del secondo torneo al quale deve rinunciare dopo quello di Madrid che la vide uscire mentre era in campo con l'egiziana Mayar Sherif. (ANSA).