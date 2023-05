Eliminazione a sorpresa al primo turno del Rpland Garros per Daniil Medvedev. Il russo, vincitore degli ultimi Internazionali d'Italia e tra i favoriti del torneo parigino, è stato battuto in cinque set dal brasiliano Thiago Seyboth Wild , n.174 al mondo e proveniente dalle qualificazioni, in cinque set con il punteggio di 7-6 6-7 2-6 6-3 6-4.