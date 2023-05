Roland Garros: en plein Italia nelle qualificazioni

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - En plein tricolore nel terzo turno delle qualificazioni al Roland Garros. Ha conquistato un posto nel main draw anche Flavio Cobolli: il 21enne romano, n.159 del ranking, nel turno decisivo ha sconfitto 7-5 6-3, in poco più di un'ora e tre quarti, il francese Laurent Lokoli.

Ieri avevano conquistato un posto nel tabellone principale sia Giulio Zeppieri (per il secondo anno di fila) sia Andrea Vavassori (per la prima volta). (ANSA).