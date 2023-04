Classifica Wta: Kvitova torna nella top 10, Trevisan sale a n.20

La ceca Petra Kvitova, ex numero 2 del mondo, dopo la sorprendente vittoria al Masters 1000 di Miami, è tornata nella top 10 della classifica Wta dopo oltre due anni e mezzo. Nella classifica sempre dominata dalla polacca Iga Swiatek davanti alla bielorussa . Aryna Sabalenka e alla statunitense Jessica Pegula, l'azzurra Martina Trevisan sale per la prima volta in carriera al 20/o posto, guadagnando ben quattro posizioni grazie alla buona prova a Miami, dove si è fermata ai quarti.

Quanto alle altre migliori tenniste italiane, Camila Giorgi sale di una posizione al n.43 ed è tallonata da Elisabetta Cocciaretto, che ne ha guadagnate quattro grazie al successo nella finale del torneo messicano di San Luis Potosì (Messico), giocata contro Sara Errani. La bolognese è salita di ben 21 posti, fino al n.78, preceduta tra le azzurre da Jasmine Paolini (n.67, +4) e seguita da Lucia Bronzetti (n.80, -7).