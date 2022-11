Tennis: Billie Jean King Cup, Italia eliminata

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - E' finita l'avventura delle Azzurre alle Finals. L'Italia ha perso 2-0 con il Canada nella seconda sfida valida per il Girone A delle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals 2022, in programma fino a domenica a Glasgow sul veloce indoor dell'Emirates Arena. Per le azzurre di Tathiana Garbin aver perso il primo singolare era già stata una sentenza definitiva: dopo la sconfitta (3-0) rimediata mercoledì contro la Svizzera, infatti l'Italia aveva bisogno di un successo per 3-0 per continuare a sperare. Nel primo singolare, però, Elisabetta Cocciaretto (n.65 WTA) ha ceduto 76(3) 63, in un'ora e 51 minuti di partita a Bianca Andreescu (n.45 WTA), pagando ancora una volta un po' di tensione nei momenti decisivi (avanti 5-2 nella prima frazione ha fallito un set point), ma dimostrando comunque poter competere benissimo con avversarie più in alto di lei in classifica. Poi è arrivata la netta sconfitta di Martina Trevisan (n.28 WTA) che ha ceduto 60 60 in appena 44 minuti di gioco a Leylah Fernandez (n.40 WTA): la 29enne mancina di Firenze aveva battuto la 20enne di Montreal, anche lei mancina, a giugno nei quarti del Roland Garros, ma sulla terra rossa. Fernandez è stata finalista agli US Open dello scorso anno.

Infine nel doppio conclusivo Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini sono state battute 61 61 in 46 minuti da Gabriela Dabrowski e Leylah Fernandez.

"Oggi è stata una giornata un po' dura. Per un soffio non abbiamo vinto il primo set con Cocciaretto, però mi è piaciuto come Elisabetta ha interpretato la partita rispetto a ieri - le parole della capitana dell'Italia, Tathiana Garbin - Purtroppo dopo il primo match perso sapevamo di essere fuori dalla competizione e forse è scesa l'attenzione di Trevisan. Nel doppio abbiamo provato questa nuova coppia Paolini/Bronzetti, che era già stata proposta a Cluj. Secondo me sono abbastanza affiatate, ma devono trovare una serie di adattamenti soprattutto su queste superfici così veloci. C'è molto da lavorare. In questa competizione è mancata una componente importante come Camila Giorgi che ha sempre dato un grande contributo alla squadra, però guardando al futuro sono fiduciosa riguardo quello che possiamo costruire". (ANSA).