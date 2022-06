Wta Eastbourne: Giorgi nei quarti, battuta la Muguruza

Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del Rothesay International, il torneo di tennis Wta 500 dotato di un montepremi di 797.900 dollari e in corso sull'erba del Devonshire Park di Eastbourne (Gran Bretagna). La 30enne di Macerata, n.26 del ranking e 12/a testa di serie, reduce dai quarti a Birmingham (i primi in stagione) e semifinalista in questo torneo 12 mesi fa, ha battuto negli ottavi la spagnola Garbine Muguruza, n.10 del ranking e 5/a del seeding: di 7-5, 6-3 il punteggio finale.