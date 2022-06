Tennis: Osaka salta Wimbledon, infortunio al tendine di Achille

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Il mio tendine di Achille non va ancora bene, quindi ci vediamo la prossima volta": con un tweet l'ex numero uno al mondo, Naomi Osaka, ha annunciato il suo forfait per il torneo di Wimbledon.

La sua partecipazione era già in dubbio dopo che ATP e WTA hanno deciso di privare Wimbledon dei punti in classifica dopo che l'All England Club ha bandito i giocatori russi e bielorussi in risposta all'invasione dell'Ucraina. (ANSA).