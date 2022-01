Tennis: altri guai per ex n.3 Thiem, rinuncia a torneo Cordoba

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Continua il momento 'no' di Dominic Thiem, ex n.3 al mondo che da diversi mesi è lontano dai campi a causa di un infortunio e che oggi ha dovuto rinunciare al possibile rientro al torneo Atp di Cordoba. Un problema alla mano destra, "una piccola tensione ai legamenti", ha spiegato l'austriaco, lo ha indotto a ritirarsi dal tabellone "a causa del grande dolore" e rimandare tutto ad un prossimo torneo in programma a Buenos Aires, dove "spero di essere al 100%". ha scritto sui social.

Il vincitore degli US Open 2020, 28 anni, è scivolato al 37/o posto nel ranking mondiale, soprattutto a causa dell'infortunio ad un polso nella scorsa estate che gli ha impedito di difendere il titolo a Flushing Meadows e a mancare anche l'appuntamento con gli Open d'Australia conclusisi ieri a Melbourne. (ANSA).