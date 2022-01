Tennis, Australia: Sinner battuto nei quarti da Tsitsipas

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Finisce l'avventura di Jannik Sinner agli Australian Open di Tennis. Il 20enne azzurro è stato battuto nei quarti da Stefanos Tsitsipas, n.4 del mondo, che si è imposto per 6-3, 6-4, 6-2, in poco più di 2h. Svanisce così per l'altoatesino la prima semifinale di uno Slam. Sinner si ferma per la seconda volta ai quarti di un grande torneo dopo il Roland Garros 2020. L'Italia resta in corsa con Matteo Berrettini, che venerdì cercherà un posto in finale contro lo spagnolo Nadal. (ANSA).