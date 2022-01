Djokovic: visto negato, tennista ceca Voracova lascia Australia

(ANSA) - MELBOURNE, 08 GEN - La tennista ceca Renata Voracova si è arreda alle ferree regole australiane anti-Covid e ha lasciato il paese senza partecipare al torneo.

Anche lei aveva presentato un'esenzione per non vaccinarsi, dopo essere guarita dal Covid negli ultimi sei mesi. Ma per il governo australiano la tennista non è in regola con le norme per entrare nel Paese.

Voracova, 38 anni, era stata trattenuta nello stesso centro di immigrazione di Melbourne dell'asso del tennis serbo Novak Djokovic che sta tentando di annullare la cancellazione del suo visto. (ANSA).