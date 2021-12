Coppa Davis: Germania eliminata, finale sarà Croazia-Russia

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - La Russia si è qualificata per la finale di Coppa Davis impone dosi 2-0 sulla Germania nella seconda semifinale, svoltasi a Madrid. Nella sfida per la conquista dell'insalatiera, i russi affronteranno così domani la Croazia, che ieri aveva battuto 2-1 la Serbia guidata da Novak Djokovic.

Oggi non c'è stato bisogno di ricorrere al doppio, perchè i due singolaristi russi hanno vinto le rispettive partite, data anche l'assenza tra le fila tedesche di Alexander Zverev. Andrey Rublev (n.5 del ranking Atp) ha sconfitto in meno di un'ora Dominik Koepfer (n.54) col punteggio di 6-4, 6-0, poi il n.2 mondiale Daniil Medvedev ha battuto Jan-Lennard Struff (n.51) con un doppio 6-4.

Per la Russia quella di domani sarà la sesta finale di Coppa Davis, che hanno vinto per due volte (2002 e 2006), mentre per la Croazia è la quarta, con due trofei in bacheca (2005 e 2018).

(ANSA).