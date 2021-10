Badosa batte Azarenka e vince il BNP Paribas Open

Paula Badosa ha vinto il BNP Paribas Open superando in finale la bielorussa Victoria Azarenka con il punteggio di 7-6(5) 2-6 7-6(2), in tre ore e 4 minuti. Badosa è la prima spagnola a vincere il torneo che si disputa all'Indian Wells Tennis Garden. Con questa vittoria, la seconda in stagione, la 23enne tennista iberica entra per la prima volta tra le prime 15 del mondo, salendo fino al 13esimo gradino del ranking Wta.