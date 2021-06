Parigi: Fucsovics ko, Fognini al terzo turno

Percorso netto per Fabio Fognini nel secondo turno al Roland Garros. Il tennista ligure, unico azzurro in scena oggi nel secondo Slam stagionale, ha battuto in tre set l'ungherese Marton Fucsovics. Superato il primo set al tie break per 8-6, Fognini ha poi chiuso rapidamente l'incontro nei due successivi imponendosi per 6-1, 6-2.

Al terzo turno, l'azzurro affronterà l'argentino Federico Delbonis, che ha battuto in cinque set lo spagnolo Pablo Andujar.