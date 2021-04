Tennis: Giorgi positiva, salta trasferta azzurre in Romania

Il capitano Tathiana Garbin ha comunicato i nomi delle azzurre convocate per la sfida tra Romania e Italia in programma il 16 e 17 aprile a Cluj sul veloce indoor della Sala Polivalente, incontro valido come sfida play-off della Billie Jean King Cup by BNP Paribas. Non c'è Camila Giorgi, risultata positiva al Covid-19 ed in isolamento a Charleston, dove si è ritirata dal torneo in corso.

Al suo posto la Garbin ha scelto la 23enne Bianca Turati, alla prima chiamata in azzurro. "Mi dispiace molto non poter partecipare alla sfida in Romania al fianco delle mie compagne, ci tenevo tantissimo a giocare con la maglia della nazionale e dare il mio apporto alla squadra", ha commentato la Giorgi.

Queste le giocatrici convocate: Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto Monticone, Bianca Turati.