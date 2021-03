Atp Miami: Sinner il primo ad accedere ai quarti

Jannik Sinner approda ai quarti di finale del del "Miami Open", primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando - combined con il WTA 1000 - sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium. L'azzurro ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori 6-3 6-2. Nella notte italiana toccherà all'altro azzurro in gara, Lorenzo Sonego cercare il pass per i quarti contro il greco Stefanos Tsitsipas, n. 5 del ranking e secondo favorito del seeding: (