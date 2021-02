Open Australia: Nadal elimina Fognini, infortunio Berrettini

Fabio Fognini si arrende al fuoriclasse spagnolo Rafael Nadal, che vola nei quarti di finale dell'Open d'Australia di tennis, imponendosi in tre set per 6-3, 6-4, 6-2 e dopo 2h16' di gioco. Troppo netto il divario fra i due in campo fin dai primi scambi. Il prossimo avversario del tennista maiorchino sarà il greco Stefanos Tsitsipas dopo il forfait di Matteo Berrettini, che è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio muscolare rimediato nella sfida che gli aveva permesso di qualificarsi per gli ottavi. L'Italia è dunque rimasta senza tennisti nel primo Slam della stagione tennistica 2021.