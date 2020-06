Tennis: anche Goran Ivanisevic positivo al Covid-19

Anche Goran Ivanisevic, ex tennista croato di successo, è risultato positivo al coronavirus, dopo che il contagio è stato confermato al serbo Novak Djokovic, e ad altri partecipanti al torneo regionale Adria Tour tenutosi nelle scorse settimane a Belgrado e a Zara. "Sfortunatamente, dopo due test negativi nei giorni scorso, ho appena saputo di essere positivo la Covid-19", ha annunciato sui social Ivanisevic, aggiungendo di stare bene, di essere asintomatico è di trovarsi in autoisolamento. Il 49-enne ex campione croato fu secondo al mondo sulla lista dell'Atp nel 1994, mentre nel 2001 vinse il prestigioso torneo di Wimbledon. Assieme a Djokovic, Ivanisevic ha promosso e diretto il torneo benefico di tennis Adria Tour, pensato anche per tornare sui campi da gioco dopo la lunga pausa imposta dalla quarantena.

Dopo le prime due tappe, a Belgrado e a Zara, il torneo sarebbe dovuto continuare a Banja Luka e a Sarajevo, ma è stato interrotto già in Croazia, dopo l'annuncio della positività del tennista bulgaro Grigor Dimitrov. Poi sono risultati positivi il tennista croato Borna Coric, gli allenatori di Dimitrov e di Djokovic, lo stesso Djokovic e sua moglie, una giornalista sportiva croata, che ha seguito l'evento e un autista del torneo.