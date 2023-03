Sci: Shiffrin batte anche Stenmark, come lei nessuno mai

La strepitosa statunitense Mikaela Shiffrin ha realizzato un nuovo incredibile record vincendo in 1.41.77 anche lo slalom speciale di Aare: e' il suo successo n. 87 in carriera, una in piu' di Ingemar Stenmark, che la trasforma nell'atleta piu' vincente nella storia della coppa del mondo di sci alpino. "In questa gara sono veramente riuscita a fare quello che volevo. E' una cosa incredibile", ha detto felicissima ed orgogliosa Mikaela. "Potra' arrivare a 100", l'incoronazione di Stenmark. L'8 gennaio scorso a Kranjska Gora Shiffrin aveva eguagliato con 82 successi il record donne della sua connazionale Lindsey Vonn, superandolo con la la vittoria n.83 dieci giorni dopo a Plan de Corones. e' seguita inesorabile scalata sino alla vittoria n. 86 di venerdì nel gigante di Aare eguagliando così anche il record uomini dello svedese Ingemar Stenmark. Solo 24 ore dopo, con la vittoria in questo speciale - la 13/a stagionale - Mikaela è diventata così in assoluto lo sciatore più vincente di sempre, la nuova misura di tutti i primati non solo per le donne ma pure per gli uomini. Ed ora, visto che lunedì prossimo compirà 28 anni, Mikaela ha davanti altre stagioni di sci ed altri incredibili primati da realizzare: quota 100 per lei è raggiungibile al massimo in una paio di stagioni vista la sua martellante tabella di marcia.

Seconda in questo storico slalom la svizzera Wendy Holdener in 1.42.69 e terza la svedese Anna Swenn Larsson in 1.42.72 , felici di essere salite sul podio in una gara che resterà negli annali dello sci- Migliora azzurra è stata invece Marta Rossetti, 19/a in 1.45.07, mentre Anita Gulli dopo un erroraccio ha chiuso 27/a in 1.53.33. Tutte le altre italiane, in una disciplina ancora molto problematica per le azzurre , non si erano classificate per la manche decisiva. Tra gli uomini nel primo gigante sule nevi slovene di Kranjska Gora lo svizzero Marco Odermatt ha invece vinto in 2.16.65. Secondo il francese Alexis Pinturault in 2.16.88 e terzo il norvegese Henrik Henrik Kristoffersen in 2.17.02. Miglior azzurro - con una seconda manche veramente molto buona- e' stato il trentino Luca de Aliprandini 10/o in 2.18.79. Per l'Italia in classifica ci sono poi anche il regolare giovane lombardo Filippo Della Vite 14/o in 2.19.17, Hannes Zingerle 18/o in 2.19.71 con il pettorale 45 e Giovanni Borsotti 25/oin 2.20.51. Domani a Kranjska Gora ancora un gigante, il penultimo della stagione con Odermatt che ha ormai quasi in tasca anche la coppa di gigante dopo aver già conquistato quella generale e quella di superG. Quando mancano due gare alla fine della stagione, infatti, Odermatt ha 640 punti mentre l'unico suo potenziale rivale, il norvegese Kristoffersen, è ben lontano a quota 500. Per le ragazze invece il prossimo appuntamento è mercoledì con la discesa alle Finali di Soldeu, in Andorra: l'azzurra Sofia Goggia ha già vinto la relativa coppa del mondo.