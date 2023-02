Mondiali sci: Vinatzer vince il bronzo nello slalom

Chiusura con medaglia per l'Italia ai mondiali di sci di Meribel Courchevel: l'ha conquistata Alex Vinatzer, che si è aggiudicato il bronzo nello slalom. L'oro è andato al norvegese Kristoffersen , argento per il greco Ginnis.



Vinatzer in 1.39.88 ha vinto il bronzo nello slalom speciale uomini, gara conclusiva dei Mondiali. Oro al norvegese Henrik Kristoffersen in 1.39.50 che in una tortuosa seconda manche ha rimontato ben 15 posizioni. Argento, prima medaglia dello sci per il suo paese, al greco AJ Ginnis in 1.39.70. Per l'Italia è la quarta medaglia a questi mondiali. Per l'Italia ci sono poi Tobias Kastlunger 15/o in 1.40.63 recuperando sulla prima manche posizioni, e Stefano Gross 18/o in 1.40.83. Ancora piu' indietro il lombardo Tommaso Sala che era buon 9/o dopo la prima manche ma che, dopo un erroraccio sul muro, ha chiuso 23/o in 1.41.13.

I prossimi mondiali di sci alpino saranno nel 2025 a Saalbach, in Austria. Intanto tra una settimana riparte la coppa del mondo.

Le ragazze sabato e domenica saranno a Crans Montana, in Svizzera, per una discesa ed un superG con Sofia Goggia che punta alla coppa di libera.Gli uomini invece tornano negli Usa, per la prima volta a Palisades Tahoe, in California: sabato gigante e domenica speciale.