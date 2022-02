Pechino:Brignone punta a combinata, "se limito danni in discesa"

(ANSA) - PECHINO, 16 FEB - "La mia gara passerà dal comportamento in discesa, sto cercando di trovare i tempi giusti su questa pista e se riesco a limitare i danni al mattino posso veramente giocarmi qualcosa di importante in slalom": Federica Brignone guarda con fiducia alla combinata di stanotte, penultimo titolo in palio nello sci alpino alle Olimpiadi di Pechino 2022 che vedrà in gara oltre a lei anche Marta Bassino, Elena Curtoni e Nicol Delago.

L'azzurra, argento in gigante, nella prova cronometrata di oggi ha chiuso quinta con il crono di 1:35.13, a +1.57 dalla leader di giornata, la statunitense Mikaela Shiffrin (1:33.56).

Subito dietro di lei, sesta, Marta Bassino in 1:35.66 (+2.10).

Marta Bassino sa che questa sarà la penultima occasione per mettersi al collo una medaglia (c'è anche il team event): "Ho intenzione di riscattare un'Olimpiade che sinora è andata al di sotto delle mie aspettative, ho ancora due chance a disposizione". (ANSA).