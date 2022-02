Pechino: Brignone domani in Super G, 'sarà una gara tosta'

(ANSA) - YANQING, 10 FEB - Con Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia (che prende il posto di Sofia Goggia), la squadra azzurra si presenta al Super G di domani sulla scorta di sei successi stagionali in Coppa del mondo su sette appuntamenti: tre con Brignone (St. Moritz, Zauchensee e Garmisch), due con Goggia (Lake Louise e Val d'Isère) e uno con Curtoni (Cortina).

"Nel mese di gennaio ho fatto quasi sempre velocità, qui in Cina non ho avuto occasione fino a oggi di mettere gli sci lunghi, ma giro dopo giro è andata sempre meglio, sento un buon feeling, il grip è buono, la pista è omogenea", ha affermato Brignone, secondo cui "sarà una gara tosta senza avere avuto possibilità di allenarsi sopra senza fare le prove, come è invece già successo ai nostri colleghi uomini. Ho deciso di scegliere un numero a metà, così avrò la possibilità di vedere qualche discesa di chi mi precede e per farmi un'idea della tracciatura. L'obiettivo è quello di sciare come ho fatto nel corso della stagione in questa specialità, dove mi sono sempre trovata bene".

Marta Bassino, invece, ha sottolineato di essersi messa alle spalle "il momento di delusione per l'uscita in gigante di tre giorni fa: ho voltato pagina e adesso sono pronta a rilanciare le mie ambizioni". Mentre Elena Curtoni, ha assicurato che cerchera di concentrarsi sulla gara "senza pensare a troppe cose che mi sono successe negli ultimi giorni". Francesca Marsaglia dice di essere "molto contenta di essere qui, mi dispiace prendere il posto di Goggia, mi auguro che possa riprendersi quanto prima".

In assenza della sciatrice bergamasca, Brignone è tra i nomi da seguire in gara con la svizzera Lara Gut-Behrami. (ANSA).