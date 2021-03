Sci: Paris campione italiano di discesa

Primo titolo nazionale di discesa libera in carriera per Dominik Paris, dopo i tre già conquistati in superG nel 2009, 2013 e 2017.

Il 31enne carabiniere della Val d'Ultimo chiude la gara con il tempo di 1'20″36, precedendo per 39 centesimi Christof Innerhofer, portacolori delle Fiamme Gialle, e per 77 Matteo Marsaglia, alfiere dell'Esercito.

Giù dal podio Emanuele Buzzi, staccato di 92 centesimi dal vincitore e Federico Simoni, quinto a 1″50.

Completano la top ten di questi Assoluti: Pietro Zazzi a 1″64, Mattia Cason a 1″89, Federico Paini a 1″90, Nicolò Molteni a 2″01 e Davide Filippi a 2″19.