Nations League donne: Italia-Polonia 1-3

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - L'Italia non concede il bis. Nella seconda giornata della Pool 1 di Volleyball Nations League in svolgimento ad Antalya, le azzurre sono state sconfitte dalla Polonia dell tecnico Stefano Lavarini 1-3 (25-20; 20-25; 14-25; 18-25) al termine di un match aperto bene da un'Italia che però non è riuscita a mantenere buoni standard in ricezione ed attacco per il resto della partita.

Domani le azzurre torneranno in campo all'Antalya Spor Salunu alle 19 per affrontare gli Stati Uniti nella penultima fatica della prima week di fase intercontinentale di Volleyball Nations League 2023.

"Abbiamo iniziato a fare tanta fatica in cambio palla - le parole nel post gara del ct Davide Mazzanti - nel primo set abbiamo messo in campo quella che era la nostra idea di partita.

Poi nella prima parte del secondo parziale abbiamo optato per alcune scelte sbagliate consentendo alla Polonia di prendere ritmo e fiducia. A quel punto ci siamo perse sia il filo del gioco che lucidità in attacco e allora la partita è diventata completamente in salita. Dall'altra parte la Polonia è salita di livello e fiducia trovando battuta e attacco e noi siamo andati ancor più in difficoltà in cambio palla. Questa partita ci fa male perché rispetto a quello che stavamo facendo non siamo riusciti a compiere un altro step di crescita soprattutto nella nostra idea di centrale seconda linea. Dobbiamo restare fiduciosi e accettare questa sconfitta nel percorso perché sapevamo che sarebbe stato un cammino difficile. Domani abbiamo subito una gara tostissima con gli Stati Uniti". (ANSA).