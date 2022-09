Pallavolo: Mondiali donne; Italia-Kenya 3-0

(ANSA) - ARNHEM, 29 SET - L'Italia ha battuto il Kenya per 3-0 (25-15, 25-23, 25-17) in una partita della quarta giornata della fase a gironi dei Mondiali di pallavolo donne. Le azzurre torneranno in campo domenica, quando sfideranno la nazionale di casa, l'Olanda. (ANSA).