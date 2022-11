Doping: mancati controlli, stop 20 mesi a azzurro nuoto Sabbioni

Venti mesi di squalifica per l'azzurro del nuoto, Simone Sabbioni. E' il provvedimento emesso dalla Procura nazionale antidoping, quale autorità competente per la gestione dei risultati, nei confronti del campione della piscina che deve scontare lo stop per la violazione dell'articolo 2.4 del codice sportivo antidoping, ovvero tre mancati controlli antidoping (o mancate comunicazioni sulla reperibilità). Sabbioni, che ha patteggiato, deve scontare la squalifica fino al 22 novembre 2023.

Tutti i risultati sportivi ottenuti dall'atleta dopo il 23 marzo 2022 sono invalidati: annullati anche medaglie, punti e premi. Sabbioni, classe '96, specialista del dorso, ha vinto tra gli altri un bronzo ai mondiali in vasca corta, un argento e un bronzo agli europei ed ha collezionato venti titoli italiani.