Pallanuoto: Europei; Setterosa a valanga, 26-1 alla Slovacchia

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - I campionati europei di pallanuoto di Spalato iniziano in scioltezza per il Setterosa, che nella partita d'esordio per il girone B, domina 26-1 (6-1, 8-0, 4-0, 8-0) la Slovacchia. Match senza storia per l'Italia, avanti 14-1 a metà gara, che manda a segno dieci giocatrici di movimento (a secco solo la debuttante di Di Claudio), con cinquine di Palmieri, triplette di Avegno, Giustini, Bianconi e Marletta, doppiette di Picozzi, Bettini e Cocchiere e un gol di Tabani.

La nazionale di Carlo Silipo, quarta ai Mondiali di Budapest, tornerà in acqua domani alle 20.30 contro la Spagna, che ha a sua volta travolto 32-3 la Serbia, nel match determinante per chiudere in testa il raggruppamento ed avere un quarto di finale più agevole.

"Una partita semplice, come dice anche il risultato - il commento del ct Carlo Silipo - Però con le regole LEN è importante avere una differenza reti ampia nel girone. E' stato un buon allenamento: siamo entrati subito bene in partita e le ragazze hanno rotto il ghiaccio nel migliore dei modi. Dobbiamo prepararci al meglio adesso alla partita di domenica contro la Spagna che, in caso di successo, potrebbe aprirci le porte ad un buon quarto di finale". (ANSA).