Europei di nuoto: Ceccon medaglia d'argento nei 50 dorso

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Thomas Ceccon è medaglia d'argento al termine della finale dei 50 dorso degli Europei di nuoto a Roma.

L'azzurro, che ha migliorato il record italiano con il tempo di 24"40, è stato preceduto dal greco Apostolos Christou, oro in 24″36, ma si è lasciato alle spalle il tedesco Ole Braunschweig, bronzo in 24″68. Quinto l'altro azzurro Michele Lamberti, in 24″85. (ANSA).