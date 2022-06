Mondiali nuoto: Fangio settima nei 200 rana

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Settimo posto nella prima finale mondiale per Francesca Fangio nei 200 rana con il tempo di 2'25″08. La gara è stata vinta dalla statunitense Lilly King (2'22″41), argento per l'australiana Strauch con 2'23″04, terza la statunitense Douglass con 2'23″20.

Vola in finale Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero. Finale anche per Margherita Panziera nei 200 dorso. (ANSA).